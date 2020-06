Coppa Italia, Conte: “Meritavamo noi la finale. Napoli salvato da Ospina”

Antonio Conte tecnico dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai al termine del match di Coppa Italia giocato col Napoli.

Secondo Antonio Conte, tecnico dell’Inter il Napoli è in finale di Coppa Italia grazie soprattutto alle parate di Ospina. Lo dice chiaramente nel post partita: “Nell’arco del match ho visto delle grandi parate di Ospina, ha salvato più volte il risultato. Meritavamo noi, la finale. Purtroppo abbiamo incassato un gol a causa di una nostra leggerezza. Sono soddisfatto di quello che ha fatto la squadra e per come si è mossa“.

Secondo Conte l’Inter ha perso contro una grande squadra “come il Napoli, ma bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno, perché praticamente Ospina è stato il migliore in campo”. Secondo il tecnico dell’Inter il Napoli di Gattuso ha giocato una “partita sulla difensiva, per poi ripartire. Quando trovi una squadra così poi è difficile scardinare la difesa. Mi dispiace per i ragazzi avrebbero meritato loro di giocare la finale”.