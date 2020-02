Mertens raggiunge Hamsik a 121 goal: 'Ciao Marek!'

Mertens raggiunge Hamsik a 121 goal con la maglia del Napoli. Il belga festeggia il record sui social con una foto che li ritrae assieme: “Ciao Marek!”.

Dries Mertens lascia il segno nella storia del Napoli raggiungendo Marek Hamsik a quota 121 goal in maglia azzurra. Il belga con la rete al Barcellona sale al primo posto nella classifica dei migliori marcatori della storia del Napoli.

Mertens, legatissimo al Napoli tratta il rinnovo in maglia azzurra, evocativo il bacio alla maglia dopo la rete contro i catalani. Ciro, come lo chiamano a Napoli ha voluto festeggiare il primato dei 121 goal sui social. Mertens ha pubblicato una bellissima foto che lo ritrae insieme ad Hamsik e come sfondo la curva del San Paolo con la scritta 121, accompagnato da un messaggio per l’ex capitano del Napoli: “Ciao Marek!”.

Mertens con i suoi 121 goal si conferma un giocatore indispensabile per la squadra azzurra. La partita per il rinnovo resta ancora aperta anche se l’offerta del Monaco è molto interessante. Dries vorrebbe restare a Napoli, ma in questo periodo la società è impegnata su diversi fronti. In ogni caso l’impressione è che alla fine le parti potrebbero venirsi incontro e trovare un accordo.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello sport, De Laurentiis gli offre un biennale da 4,2 milioni di euro netti a stagione più un milione di bonus facilmente raggiungibili; Mertens rifiuta, perché chiede 5 milioni di euro come premio alla firma.

MERTENS 121 GOAL CON LA MAGLIA DEL NAPOLI

Ecco la classifica dei migliori marcatori della SSc Napoli

Mertens 121

Hamsik 121

Maradona 115

Sallustro 108

Cavani 104

Vojak 103

Altafini 97

Careca 96

Higuain 91

Insigne 86