Napoli-Barcellona: Milik lentezza imbarazzante. Mertens e Messi....

Napoli-Barcellona, Milik tra i peggiori in campo. Il Polacco per il Mattino è di una lentezza imbarazzante, male Messi. Mertens super.

Milik è subentrato dopo l’infortunio di Mertens, e non ha lasciato il segno in Napoli-Barcellona. Il Polacco non incide e in alcuni tratti della gara è apparso troppo lento come scrive l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino:

“Quique Setién, fa giocare Lionel Messi un po’ troppo lontano dall’area di rigore o ne asseconda la volontà di mettersi a distanza, chissà, certezza è che sembra un altro, marcato bene, e con pochi tentativi di eversione.

Alla fine l’argentino Lionel Messi gioca una partita scialba, tutta passaggi in laterali. E’ evaporato in una buona marcatura, un accerchiamento che ha vissuto con indolenza”.



“Dries Mertens è invece una eruzione, ed al momento del suo cambio il Napoli s’è afflosciato, è sfumata la tenuta mentale ed ha preso un gol in infilata con consueta distrazione di mezza difesa. Arek Milik, subentrato al belga, è di “una lentezza imbarazzante“.