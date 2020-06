Napoli, Gattuso non vuole distrazioni, il tecnico ha fatto una promessa alla squadra in vista della ripresa del campionato di serie A

Il Napoli di Gattuso ha trovato una dimensione difensiva sconosciuta ai tempi di Carlo Ancelotti e che pare definire bene la natura della squadra in occasione degli scontri con le squadre di più alto livello. L’evoluzione del Napoli deve però ancora completarsi con lo sviluppo di un gioco offensivo più credibile e il campionato sarà un’ottima occasione per vedere all’opera la squadra contro avversari sulla carta più deboli, che costringeranno gli azzurri a un atteggiamento tattico più offensivo.

In ogni caso Gattuso ha già regalato un trofeo ai tifosi del Napoli, battendo Lazio, Inter e Juventus, le migliori tre squadre del campionato.

Verona sarà il primo banco di prova per Gattuso e il suo Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello sport, Gattuso proverà in ogni modo a centrare la qualificazione in Champions league e per questo motivo è stato chiaro con la squadra:

“Ci sarà spazio per tutti. L’ha detto Rino Gattuso alla squadra, appena conquistata la coppa Italia. Dunque, nulla ne influenzerà le scelte fino al termine della stagione. Le questioni contrattuali, le indiscrezioni di mercato non distoglieranno il gruppo dai numerosi impegni che lo attendono nei prossimi due mesi”.

La gazzetta aggiunge: “La filosofia dell’allenatore non cambierà, adesso: in campo andrà chi starà meglio, anche se si tratta di giocatori in scadenza (Callejon) o destinati al mercato (Koulibaly, Milik, Hysaj). Così com’è avvenuto nella breve parentesi di coppa Italia, con i quattro che hanno contribuito all’impresa. La solidità del gruppo è la vera forza di questo Napoli, sostenuta poi dal lavoro dell’allenatore e dalla partecipazione degli stessi giocatori. E’ un’oasi per pochi, Castel Volturno. E’ dietro quei cancelli che Gattuso sta forgiando la squadra, tenendo sott’osservazione tutti, nessuno escluso”