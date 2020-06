Enrico Mentana giornalista di La 7 ha commentato dal suo profilo facebook un articolo di Open sulla festa in piazza dei tifosi napoletani.

Ha preso posizione Enrico Mentana, commentando un articolo di Open il giornalista di La 7 ha fatto sapere che si sarebbe comportato come i napoletani che hanno festeggiato in piazza la vittoria della Coppa Italia.

La discussione nasce dalle parole di Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della Sanità, che durante il corso di ‘Agorà’ ha definito i tifosi del Napoli come “sciagurati. Fa veramente male vedere queste immagini“. Il riferimento è ai festeggiamenti dei tifosi del Napoli, che in seguito alla vittoria della Coppa Italia contro la Juventus si sono riversati in massa tra le strade del capoluogo partenopeo. Scene che sono state registrate anche in altre città della Campania.

Sulla questione Enrico Mentana ha detto: “Ha ragione, per carità: ma il calcio senza festeggiamenti è un gioco da Playstation. Fossi stato tifoso del Napoli sarei sceso in strada anch’io“. Il commento del giornalista non è passato inosservato. In tanti lo hanno attaccato proprio attraverso i social, definendo il comportamento dei tifosi azzurri come “indifendibile“. Altri hanno scritto: “Un giornalista come te non dovrebbe difenderli“.