Foto – Le lacrime di Callejon: un retroscena durante i rigori

La foto delle lacrime di José Callejon sono una di quelle che segnano tifosi e non, lo spagnolo non è riuscito nemmeno a guardare i tiri dal dischetto.

Sette anni in maglia azzurra, centinaia di chilometri macinati sulla fascia destra, dove praticamente ha stampato i suoi tacchetti, non si cancellano in un batter d’occhio. La foto delle lacrime di Callejon durante la finale di Coppa Italia, stanno facendo il giro del web. Anche Mirko Calemme, collega di As.com, ha ripreso quella foto commentandola: “Nessuno ha sofferto questa stagione e quei rigori (di cui non è riuscito a guardarne nemmeno uno) come lui. Callejon è un ragazzo timido e sensibile, ma sente la maglia del Napoli molto più di quanto riesca a mostrare. Il suo 7 è un pezzo di storia del club“. Ma gli attestati di stima per lo spagnolo non sono mancati nel post partita, tanti tifosi lo hanno ricordato.

Foto Callejon: quelle lacrime che sanno di addio?

C’è ancora una buona parte di stagione e Callejon sarà inevitabilmente protagonista, anche perché la sua saggezza tattica non si può discutere. Lo sa anche Gennaro Gattuso, che lo ha mandato in campo da titolare nella partita decisiva. Lo spagnolo è una sicurezza per tutti, da Benitez in poi nessuno ci ha rinunciato, anche se ogni anno sembrava dovesse scivolare in panchina.

Eppure la foto delle lacrime di Callejon durante la Coppa Italia fanno pensare oramai ad un solo epilogo: l’addio a fine stagione. Il contratto è in scadenza a fine anno e le avance del Valencia sono forti. La società gli ha fatto una proposta per tenerlo a Napoli, ma non è detto che si abbia lo stesso finale avuto con Dries Mertens che proprio ieri ha ufficializzato il rinnovo. Anzi nel caso di Callejon l’addio sembra quasi scontato, a meno che non ci siano colpi di scena.