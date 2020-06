Video da brividi, Mertens rinnova: “Napoli, ti amerò per sempre”

Dries Mertens ha rinnovato con il Napoli ed ha pubblicato un video da brividi sulle sue pagine social, parole d’amore verso la città ed i tifosi.

“Napoli ancora non ci posso credere, dal primo giorno che sono arrivato mi hai coccolato, mi hai fatto conoscere persone straordinarie“. Parole e musica di Dries Mertens che con un video sta facendo emozionare tutti i tifosi del Napoli. L’attaccante belga ha rinnovato fino al 2022 ed ha voluto celebrare questo traguardo anche attraverso i social. Parole di puro amore quelle dell’attaccante azzurro che rivolgendosi alla città ed ai suoi abitanti dice: “Per me e la mia famiglia sei diventata subito la nostra casa, l’unico modo per dimostrare tanto amore era fare gol, tanti gol“. Le immagini mostrano alcune delle prodezze di Ciro Mertens con la maglia del Napoli, gol capolavoro di un attaccante fantastico che ha deciso di restare ancora in maglia azzurra almeno per altri due anni.

Video Mertens: la commozione del web

“Mi dispiace per le persone che non amano Napoli, ma per chi la ama come me sanno che sarà un amore che durerà per tutta la vita” dice Mertens con la sua voce che fa da sottofondo alle immagini. Il video di Mertens è un atto di amore puro non solo verso la maglia azzurra, ma verso tutta la sua città e verso tutti coloro che la amano.

“Darò tutto me stesso per restare nella storia di questa squadra e di questa città” dice Mertens, per tutti Ciro il napoletano. Un giocatore che ha saputo diventare bomber, caricarsi la squadra sulle spalle nei momenti difficili e diventare a tutti gli effetti un simbolo azzurro, oltre che il miglior goleador della SSCN con 122 reti. “Io goleador? Chi lo avrebbe mai detto quando ho firmato con il Napoli” dice Mertens alla fine delle immagini, facendo scatenare la gioia e la commozione di migliaia di tifosi.