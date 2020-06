Calciomercato Napoli – Agente Boga: “Felice per le parole di Giuntoli”

Jeremie Boga è uno degli obiettivi di calciomercato del Napoli per la prossima stagione, l’agente del calciatore ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli.

Il Napoli ha messo nel mirino Jeremie Boga per il prossimo calciomercato, da tempo lo scouting azzurro sta seguendo il calciatore che si è messo in luce con il Sassuolo. Il suo agente ai microfoni di Radio Goal fa sapere: “Si sta preparando per tornare in campo. E’ carico e vuole aiutare la squadra a fare bene“. Daniel Boga ha fatto sapere che l’attaccante guarderà la “finale di Coppa Italia, ma non so per chi tiferà. Sarà un semplice spettatore“. Sul futuro di Boga l’agente strizza l’occhio al napoli: “Le parole di Giuntoli sono state molto belle, Jeremie ha apprezzato la stima di un dirigente di un grande club, come lo è il Napoli”.

Il calciatore ha fornito ottime prestazioni con il Sassuolo che dopo la rinuncia del Chelsea al diritto di recompra, può gestire in autonomia il cartellino di Boga. In fase di calciomercato il Napoli farà un tentativo concreto per Boga. La società di Aurelio De Laurentiis ha un buon vantaggio sulle pretendenti al calciatore.