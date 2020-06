Aurelio De Laurentiis nella sua intervista al Corriere dello Sport parla di mercato di Koulibaly e Fabian Ruiz: “Offerta da 60 milioni neanche mi siedo”.

Ultime notizie sul Napoli con Aurelio De Laurentiis che ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Il patron azzurro ha parlato di tradimento Sarri, ma anche del suo rapporto con Gattuso. De Laurentiis fa un passaggio sul mercato e parla di Koulibaly e Fabian Ruiz pezzi pregiati della rosa di Gattuso. I due calciatori hanno gli occhi di mezza Europa puntati addosso. Sul difensore c’è da tempo il Manchester United, ma pure il Real Madrid ha fatto più di un sondaggio: lo vorrebbe per sostituire Sergio Ramos. Il centrocampista spagnolo piace tantissimo sempre a Florentino Perez. Il presidente del Real Madrid vuole aspettare l’occasione giusta per cercare di strappare Fabian Ruiz al Napoli ad una cifra più bassa rispetto a quella chiesta da De Laurentiis.

De Laurentiis fa il mercato: Koulibaly e Fabian Ruiz mister 100 milioni

Nell’idea di Aurelio De Laurentiis non ci sono calciatori incedibili, lo si è visto con Cavani, Lavezzi ed Higuain. Idoli del San Paolo venduti ad un ottimo prezzo. Quindi per De Laurentiis anche Koulibaly e Fabian Ruiz non sono incedibili, ma bisogna piazzare l’offerta giusta. Se non arriva i due calciatori possono restare in maglia azzurra, ma con il prezzo giusto possono anche andare via.