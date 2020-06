“Il Napoli non è in vendita” De Laurentiis blinda la società

Aurelio De Laurentiis blinda la SSCN: “Non è in vendita. Ho ricevuto tantissime offerta, ma non lo cedo a nessuno” dice il presidente.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non ha la minima intenzione di vendere la società. Lo dice chiaro e tondo in una intervista rilasciata al Corriere dello Sport, in cui parla anche del tradimento di Sarri. Il patron del Napoli fa il punto sul mercato ed in particolare su Koulibaly e Fabian Ruiz, poi passa ad una eventuale cessione della società e chiarisce:

Ho ricevuto tre offerta, una da 700 milioni, una da 800 e l’altro ieri si è palesato uno che però on ha fatto cifre. Il Napoli rappresenta sedici anni della mia vita, nel 2004 produssi il mio ultimo film amercato, Sky Captain and the world of tomorrow: non fu un grande successo ma guadagnai 90 milioni di dollari. Se avessi proseguito oggi mi ritroverei con 3-4 billions. ho messo il calcio davanti a tutto.