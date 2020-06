Coppa Italia – Sarri: “Trofeo col Napoli? Mi girano i cogl…”

Maurizio Sarri parla alla viglia della finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli, match che si giocherà mercoledì 17 giugno a Roma.

La condizione fisica non sarà di certo quella ottimale, ma Napoli e Juventus scenderanno in campo per dare battaglia. Lo fa sapere anche Maurizio Sarri che parla alla viglia della finale di Coppa Italia tra Juve e Napoli.

In pochi giorni le condizioni dei calciatori non cambiano, giochiamo partite difficilissime e molto particolare ma non c’è altra soluzione. Questa è l’anormalità di questo periodo. Il Napoli? Ho visto una squadra che ha cercato di andare a prendere alto l’avversario, sono un bel gruppo e difficile da affrontare. Non va dimenticato che ha vinto con l’Inter, la Juve ed il Barcellona.

Il tecnico della Juventus viene stuzzicato anche sul fatto che in Italia non ha ancora vinto un trofeo e magari potrebbe farlo proprio contro il Napoli:

Quando sento queste cose mi girano letteralmente i cogl… Ho fatto otto promozioni da una categoria all’altra, ho giocato in Champions League. Non è un percorso facile vincere campionati nelle categorie inferiori. Ora l’unico obiettivo è quello di pensare a vincere ancora.

Coppa Italia out Higuain

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri prima della finale di Coppa Italia ha dato anche informazioni di formazioni ed ha detto chiaramente che Higuain non sarà del match: “Non penso che possa recuperare. Ramsey? Deve essere valutato ma non so se potrà giocare qualche minuto“. Finale dedicato a Dries Mertens miglior bomber di tutti i tempi della SSCN, che proprio Sarri schierò per la prima volta da punta centrale: “Mertens è un grande calciatore. Lui e Hamsik hanno fatto la storia della società partenopea. Gattuso? Non sono sorpreso delle sue prestazioni, aveva fatto molto bene anche al Milan. E’ un ragazzo onesto, che dice le cose così come sono“.