Sky: “Formazione Napoli, ecco il tridente. Manolas ancora fuori”

Ultime novità di formazione in casa Napoli, Massimo Ugolini di Sky fa sapere che Politano è in vantaggio su Callejon per un posto nel tridente.

Sarà confermato il tridente d’attacco del Napoli nella finale di Coppa Italia in programma mercoledì 17 giugno 2020 a Roma tra Napoli e Juventus. Secondo quanto riferito da Massimo Ugolini di Sky ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Gattuso è pronto a “lanciare dal primo minuto ancora Matteo Politano in vantaggio su Josè Callejon“. L’esterno ex Inter ha giocato titolare anche la semifinale di ritorno disputata proprio contro i nerazzurri di Conte, tecnico che proprio non è riuscito a buttare giù il mancato passaggio del turno.

Secondo quanto riferito da Sky è pronto a scendere in campo dal primo minuto contro anche Mario Rui, che prenderà il posto di Hysaj adattato a sinistro nell’ultimo match. In difesa si ricomporrà la coppia centrale “Maksimovic Koulibaly” dice Ugolini che aggiunge: “C’è grande sintonia tra i due. Non credo che tornerà Manolas, anche perché è stato fermo circa un mese“. Il Napoli intanto è in ritiro a Napoli e stasera effettuerà la rifinitura al San Paolo in vista del match che giocherà a Roma e che sarà arbitrato dal Doveri, arbitro che in molti casi ha preso qualche svista a favore della Juventus.