Gigi Maifredi bacchetta il Napoli. L’ex allenatore bianconero esalta Antonio Conte e per la finale di coppa Italia ammette di tifare Juventus.

Gigi Maifredi è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. L’ex allenatore della Juventus ha parlato della finale di coppa Italia tra il Napoli e i bianconeri:

“Il Napoli ha davvero una rosa incredibile; devo ammettere che, guardando la sua panchina contro l’Inter, ne sono rimasto impressionato: aveva Arkadiusz Milik, Faouzi Ghoulam e Fabian Ruiz fuori dagli undici titolari”.

Maifredi sul Napoli ha poi aggiunto: “Contro la Juventus, Gennaro Gattuso cambierà qualcosa: vedrete che giocherà Fabian per avere fantasia, altrimenti puoi solo difendere e fare contropiede. In Finale ci sono finite le squadre che non l’hanno meritata sul campo.

L’Inter meritava di vincere, essere in Finale è già una grandissima cosa per il Napoli, che cercherà di sfruttare l’occasione creatagli più dal destino che da se stesso. Antonio Conte ha ragione quando dice che meritava, ma il calcio è bello anche per questo.

Vincerà la Juve? Al 55% sì, perché ha Cristiano Ronaldo. Il Napoli vorrà dimostrare di saper vincere senza Maurizio Sarri, dal quale ha imparato tutto”.