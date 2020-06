Gattuso caccia Lozano dall’allenamento. Ringhio chiude anticipatamente la seduta di allenamento di Hirving a Castel Volturno. Prima del Cagliari era capitato ad Allan.

L’avventura del Chucky con il Napoli dovrebbe essere giunta al capolinea. Lozano, arrivato come l’acquisto più costoso dell’era De Laurentiis non è riuscito ad imporsi con la gestione Ancelotti fino a scomparire con l’avvento di Gattuso.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del corriere dello sport, Gattuso nel bel mezzo dell’allenamento caccia fuori dal campo Lozano, proprio come accadde con Allan.

“Adios, e mai come in questa occasione il saluto, in accezione messicana, è tutto un programma alla luce di quanto è accaduto ieri e di quanto probabilmente accadrà nelle prossime settimane. Il primo capitolo della storia è piuttosto semplice nella sua complessità.

Gattuso, nel bel mezzo dell’allenamento, invita Lozano a lasciare il campo come aveva fatto con Allan alla vigilia della trasferta di Cagliari, non riscontrando probabilmente lo spirito giustamente preteso a due giorni da una finale“.

Il corriere aggiunge: “L’allenamento è in corso e Gattuso, evidentemente non soddisfatto dell’approccio del suo giocatore, lo invita a raggiungere gli spogliatoi in anticipo proprio come aveva fatto con Allan a febbraio, il giorno prima della trasferta cdi Cagliari (il brasiliano, poi, non fu convocato). Il futuro? Sempre più lontano da Napoli: il Chucky ha richieste in Spagna e in Inghilterra. Everton di Ancelorti compreso.

L’avventura del Chucky con il Napoli dovrebbe essere giunta al capolinea. Questione Lozano a parte, oggi Rino proverà al San Paolo la formazione che domani contenderà la Coppa Italia alla Juve: al di là dell’impiego scontato di Meret al posto dello squalificato Ospina, dovrebbero tornare dal primo minuto anche Mario Rui e Fabian”.