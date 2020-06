Il rinnovo di Gattuso con il Napoli si complica. Ringhio rifiuta l’interminabile corollario di penali, clausole rescissorie, opzioni, bonus e altro.

Aurelio De Laurentiis pronto al rinnovo di Gattuso. Il patron azzurro ha dichiarato di voler continuare il rapporto con l’allenatore Calabrese. Gattuso ha portato il Napoli fuori dalla crisi nella quale era caduto con la gestione Ancelotti.

Il quotidiano il Mattino nello spazio riservato al calcio Napoli, riportato alcune novità legate al rinnovo di Gattuso:

“Il rinnovo di Ringhio con il club azzurro non appare scontato. Il tecnico è diventato un punto di riferimento per società e giocatori. “C’è lui dietro questo Napoli, dietro la decisione di non lasciare la città in pieno lockdown, di non far esplodere la delusione per il mancato pagamento di tre mensilità (una è attesa a giorni, ma i giocatori hanno grosse perplessità sul comportamento del club)”.

Il Mattino sul rinnovo di Gattuso ha poi aggiunto: “Discorso fermo alla richiesta di Ringhio di non volere l’interminabile corollario di penali, clausole rescissorie, opzioni, bonus e altro che invece il Napoli pretende venga inserito. Insomma, bisogna convincere Ringhio (e in tanti cominciano a bussare alla sua porta) senza dare il suo rinnovo per scontato. Perché non lo è”. Conclude il quotidiano campano in merito alla situazione contrattuale del tecnico.

Per Gattuso il rinnovo è un affare da affrontare dopo la finale di coppa Italia. La sfida contro la Juventus sarà arbitrata da Daniele Doveri. Il fischietto capitolino sarà coadiuvato dagli assistenti Paganessi-Alassio, Calvarese quarto uomo e la coppia Irrati-Schenone al VAR.

La terna arbirale non piace ai tifosi azzurri che sui social si sono scatenati:

“Preparate già la coppa e datela ai ladrones” e chi si fascia la testa: “Il plotone di esecuzione”.

C’è chi scrive: “Doveri, Calvarese e Irrati: penso non esista niente di piu gobbo”.

Chi non tifa per nessuna delle due ma osserva: “Doveri per Napoli-Juve….cari napoletani non vi invidio…”.