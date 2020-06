Rinnovo Mertens: ora è ufficiale, arriva l’annuncio di De Laurentiis

Ora è ufficiale Dries Mertens ha siglato il rinnovo con il Napoli, lo fa sapere la SSCN. L’accordo con il calciatore è arrivato proprio nelle ore prima della finale.

Dopo un lungo tira e molla e qualche periodo di criticità finalmente sta per arrivare l’annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riferisce Sky ora è ufficiale Dries Mertens ha firmato il rinnovo di contratto con il Napoli. Il calciatore ha sottoscritto un contratto fino al 2022 a circa. L’annuncio da parte della società è arrivato con il tweet del presidente De Laurentiis poche ore prima della finale di Coppa Italia da giocare contro la Juventus. Gli uomini Gattuso hanno raggiunto questo obiettivo eliminando in una doppia sfida l’Inter di Antonio Conte, il tecnico che non ha mandato giù l’eliminazione.

Ufficiale: Mertens rinnovo e titolare con la Juventus

Proprio Dries Mertens è stato uno dei protagonisti assoluti della gara con l’Inter, insieme al portiere Ospina che prima ha commesso un errore sul gol di Eriksen ma poi si è riscattato alla grande con almeno tre parate decisive. Questa sera sarà squalificato ed al suo posto giocherà Meret.

Il rinnovo ufficiale di Dries Mertens con il Napoli è stato annunciato anche dal calciatore con un video da brividi sulla sua pagina ufficiale. In ogni caso il belga questa sera dovrebbe scendere di nuovo in campo, nonostante qualche problemino fisico. La ripresa degli allenamenti ha generato qualche problema di natura muscolare al calciatore che però è pronto a stringere i denti. Gattuso vuole affidarsi di nuovo a lui al centro dell’attacco con Insigne e uno tra Politano e Callejon sulla destra. Il belga, nonostante non sia in perfette condizioni fisiche, vuole andare in campo magari per siglare il rinnovo di contratto con un gol. Una prospettiva che al solo pensiero fa sobbalzare il cuore dei tifosi partenopei, che cominciano a sentire l’ansia della finale.