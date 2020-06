Ufficiale: Champions League con le Final Eight, ecco dove si gioca

La Uefa ha annunciato che si giocheranno le Final Eight di Champions League 2019-20, competizione bloccata a causa del coronavirus.

Il calcio in versione basket, almeno nelle modalità di competizione. E’ ufficiale si giocheranno le Final Eight di Champions League 2019-20. La competizione si giocherà a Lisbona ed in questo torneo si assegnerà la coppa. Ad ufficializzare la decisione è stato il comitato esecutivo della Uefa, che ha stabilito lo stesso format per l’Europa League. Questa competizione, però, si giocherà in Germania. Stabilita anche la sede della Supercoppa Europea che si terrà a Budapest. Dunque tutte le decisioni sono state prese, mancano ancora le date, che dovranno essere ufficializzate già in giornata. Il meeting del comitato esecutivo è ancora in corso, proprio per prendere questa tipologia di decisione in riferimento ai due massimi tornei europei di calcio per club.

Champions con la Final Eight: Napoli ancora in corsa

Intanto il Napoli è ancora in corsa in Champions League, dato che deve giocare il ritorno degli ottavi di finale contro il Barcellona. Il match di andata al San Paolo terminò per 1-1 con la rete dei napoletani siglata da Mertens. La competizione europea riprenderà ad agosto, quando i campionati nazionali saranno terminati. Dopo gli ottavi la Champions League passerà alle Final Eight che si terranno a Lisbona. Tutte le partite saranno concentrate nella stessa città.

Intanto questa sera il Napoli di Gattuso si gioca il primo trofeo stagionale. Insigne e compagni andranno in campo contro la Juventus per la finale di Coppa Italia. Una partita fondamentale che arriva a pochi giorni dalla ripresa delle attività agonistiche. Solo al termine dal campionato il Napoli potrà di nuovo tuffarsi nella competizione europea ed in particolare assaporare di nuovo il fascino della Champions League. Il Barcellona vive un periodo critico, ma resta uno squadrone molto complicato da battere.