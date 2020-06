Coppa Italia – Formazione Juve: 4-3-3 e duello Danilo-Cuadrado

Ultime notizie di formazione per la Juventus che questa sera sfida il Napoli per la finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma.

Maurizio Sarri non cambia il modulo e punta ancora sul 4-3-3 nonostante non abbia una vera e propria punta lì davanti. Il tecnico dei bianconeri mette Buffon in porta ma ha un dubbio in difesa sulla destra con il ballottaggio Danilo-Cuadrado con il brasiliano in vantaggio. completano la difesa Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. A centrocampo spazio a Betancur, Pjanic e Matuidi, mentre in avanti verrà riproposto il trio Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Il portoghese fungerà nuovamente come attaccante centrale vista l’assenza di Gonzalo Higuain. L’argentino ha lavorato a parte insieme con Chiellini e Demiral e non prenderà parte alla finale di Coppa Italia da giocare contro la sua ex squadra. La stessa di Maurizio Sarri che in alla vigilia del match si è lasciato scappare qualche parola in contraddizione con quello che aveva professato solo qualche anno fa.