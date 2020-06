Formazione Napoli c’è Dries Mertens nella finale di Coppa Italia che si giocherà questa sera contro la Juventus all’Olimpico di Roma.

L’affaticamento muscolare non fermerà Dries Mertens, pronto ad ufficializzare il rinnovo di contratto con la SSCN. Nella probabile formazione del Napoli che affronta la Juve, Mertens resta un titolare. Secondo quanto riferisce Radio Kiss Kiss Napoli il calciatore ha detto a Gattuso di essere pronto a stringere i “denti” per “giocare la finale“. Insomma il belga vuole esserci ad ogni costo, nonostante nei giorni scorsi non fosse al massimo della condizione fisica. Qualche problema lo aveva avuto già prima del match con l’Inter poi giocato e condito anche con il gol che lo ha issato a bomber assoluto della storia del Napoli con 122 reti.

Intanto sempre da Roma arrivano altri indiscrezioni sulla formazione del Napoli: Callejon sta insidiando Politano per giocare dal primo minuto il match con la Juventus. Le quotazioni dello spagnolo sono in netto rialzo, anche se per ora l’ex Inter resta sempre un passo avanti.