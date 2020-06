Mercato Napoli con Cristiano Giuntoli che sta anticipando tutti a Roma per chiudere l’operazione relativa al rinnovo di Dries Mertens.

Dries Mertens non è in perfette condizioni fisiche, anche se stringerà i denti per essere in campo stasera per la finale di Coppa Italia da giocare con la Juventus. Ma per il folletto belga potrebbe arrivare già prima della partita un’ottima notizia. Secondo quanto rivela tuttomercaweb.com Cristiano Giuntoli si sta recando a Roma, con qualche ora di anticipo rispetto agli altri, per chiudere la questione rinnovo Mertens. Il giocatore belga ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2020 e dopo un periodo di buio, ha finalmente trovato l’accordo per restare almeno altri 2 anni con gli azzurri. Si parla di un accordo da 4 milioni di euro a stagione.

L’accordo definitivo con la sottoscrizione del nuovo contratto potrebbe arrivare proprio nelle prossime ore e magari arriverà anche l’ufficialità con un tweet del presidente Aurelio De Laurentiis. Al momento il rinnovo appare veramente una formalità. Le parti in causa si sono chiarite e lo stesso Giuntoli aveva fatto capire che oramai l’accordo era stato trovato e bisognava solo mettere tutto nero su bianco.