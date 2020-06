Foto – Mertens che messaggio per Koulibaly, auguri speciali per Kalidou

Dries Mertens ha inviato un augurio di compleanno speciale a Kalidou Koulibaly, il difensore del Napoli oggi compie 29 anni.

Non si smentisce mai, in quello che fa ci mette sempre fantasia, in campo e fuori. Così Dries Mertens ha voluto mandare degli auguri speciali a Kalidou Koulibaly e lo ha fatto taggandolo in una storia di instagram con la scritta “Amico mio, ti amo. Buon compleanno”. Oggi Koulibaly ha festeggiato 29 anni. I tifosi azzurri ora sperano che il difensore possa seguire le orme di Mertens e restare a Napoli anche la prossima stagione.

Eppure sono tante le voci di mercato che vedono coinvolto proprio Koulibaly che piace a tantissime big europee. Il Manchester United è la squadra che è più interessata ma dovrà sganciare una cifra monstre per convincere il Napoli a cederlo. Aurelio De Laurentiis è stato chiaro a certe cifre neanche si siede al tavolo della trattative. Il patron azzurro ha fissato il prezzo per Koulibaly, una soglia minima che gli farebbe almeno pensare di cedere il calciatore. Per ora qualche offerta è arrivata, ma nessuna si è avvicinata alle richieste del Napoli. Inoltre visto il prezzo che chiede De Laurentiis non sarà facile trovare un compratore, soprattutto in questo periodo di crisi.