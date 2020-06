Serie A: corsa al quarto posto. Gazzetta: “Attenti al Napoli”

Gazzetta dello Sport fa una riflessione sulla corsa al quarto posto in Serie A, secondo la rosea anche il Napoli di Gattuso potrebbe puntarci.

Attualmente il Napoli ha trentanove punti in classifica ben 12 meno dell’Atalanta che ha anche una gara in meno. La formazione di Gasperini si trova al quarto posto in classifica in Serie A, ovvero l’ultimo utile per qualificarsi alla prossima Champions League. Con la vittoria della Coppa Italia il Napoli si è già assicurato la partecipazione alla prossima Europa League, ma per la società sarebbe il massimo riuscire a raggiungere di nuovo la massima competizione europea.

L’impresa non è facile, anzi è veramente complicata visto che bisogna fare la corsa su ben due squadre come Roma e Atalanta. Eppure secondo Gazzetta dello Sport nella corsa al quarto posto in Serie A bisogna stare attenti anche al Napoli.