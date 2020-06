Napoli, ritiro precampionato a Roccaraso: blitz di De Laurentiis

Il Napoli in ritiro a Roccaraso, una possibilità concreta dato che il presidente della SSCN ha fatto visite alle strutture della città abruzzese.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha effettuato un sopralluogo presso lo stadio Teofilo Patini. Il Napoli potrebbe andare in ritiro a Roccaraso. Per la prossima stagione la società azzurra sta pensando di non andare in Val di Sole a Dimaro ma di valutare una località più vicina ma sempre in montagna. Per questo motivo il patron azzurro starebbe pensando di far allenare Insigne e compagni in Abruzzo e più precisamente a Roccaraso. La notizia è stata riportata e confermata da vari quotidiani locali. Proprio in quella località va in ritiro anche la Primavera del Napoli oramai da quattro anni. La decisione di spostare la sede del ritiro è stata presa a causa della pandemia, bisogna pensare che quest’anno il campionato terminerà a luglio e poi il Napoli sarà ancora impegnato in Champions League.

Napoli ritiro a Roccaraso: il sindaco conferma

Sulla questione è intervento anche il sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato che ha detto: “Da quattro anni ospitiamo la Primavera del Napoli, per noi questo gemellaggio tra società e Comune è solo un motivo di vanto. Ogni anno – ha aggiunto il primo cittadino – cerchiamo sempre di migliorare la qualità dei servizi e questo rapporto continuativo che abbiamo con la società mi rende orgoglioso. Tra di noi – ha concluso – c’è un sano sentimento di amicizia e collaborazione“.

Dunque il Napoli potrebbe svolgere il prossimo ritiro precampionato a Roccaraso. Tutto dipenderà dalla decisione di Aurelio De Laurentiis che oggi ha fatto un blitz in Abruzzo accompagnato dal presidente della Regione Marsilio, oltre che dagli assessori Febbo e Liris. La città abruzzese non dista molti chilometri da Napoli, questo potrebbe favorire gli spostamenti e la logistica della squadra in un momento complicato.