Sky – Deulofeu c’è il pressing di due club della Liga: il Napoli deve chiudere

Gerard Deulofeu è l’uomo copertina in questo momento per il Napoli, con il club azzurro che sta trattando con l’Udinese. Secondo quanto riferisce la radio ufficiale c’è ancora distanza tra domanda ed offerta. Il club azzurro offre 15 milioni di euro, mentre quello friulano ne chiede 20. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra De Laurentiis e Pozzo per limare la differenza. Secondo Sky su Deulofeu non c’è solo il Napoli, ma anche due club di Liga Spagnola. Il giocatore piace a Villareal e Real Sociedad. Entrambi i club potrebbero offrire qualcosa di più a livello contrattuale, ma non darebbero al giocatore di 28 anni di giocare in Champions League, una prospettiva che alletta Deulofeu che ha già dato la sua disponibilità a vestire la maglia azzurra.

Ma ovviamente la presenza dei due club può far lievitare il costo del cartellino del giocatore, quindi se il Napoli vuole Deulofeu deve cercare di chiudere l’operazione. Il calciatore ha già militato in Liga sia con la maglia del Siviglia, che con quella del Barcellona. Poi ha giocato anche in Premier League con Everton e Watford. Fino ad ora non ha mai trovato quella continuità per esplodere definitivamente, ma durante l’ultimo anno all’Udinese sembra essere maturato, soprattutto giocando come trequartista.