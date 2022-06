Cammaroto: “Demiral nella trattativa per Koulibaly alla Juve, la reazione del Napoli”

La Juventus vuole Kalidou Koulibaly con Massimiliano Allegri che lo ritiene fondamentale per la difesa dopo l’addio di Giorgio Chiellini. Non sarà affatto semplice riuscire a strappare il giocatore al Napoli, dato che De Laurentiis valuta il cartellino di Koulibaly almeno 40 milioni di euro, nonostante il suo contratto scada a giugno del 2023. Ecco perché anche secondo Carlo Laudisa di Gazzetta dello Sport, la Juve vuole inserire contropartite tecniche per abbassare il costo del cartellino del centrale senegalese.

Una di queste contropartite è Demiral. Secondo Emanuele Cammaroto, che scrive per napolimagazine, il Napoli in questo momento è impegnato nel rinnovo di contratto di Koulibaly con un’offerta “da 4 milioni di euro da parte di Aurelio De Laurentiis, a cui bisogna aggiungere i bonus ed un contratto di cinque anni“. La società sta “aspettando una risposta dal giocatore” non intende “cederlo in Italia, quindi ogni voce in questa direzione è solo fuffa“.

Cammaroto sulle contropartite tecniche offerte dalla Juventus aggiunge: “Una fonte interna al club mi ha riferisce che in casa Napoli si sono fatti una risata nel leggere voci che accostano nomi come i vari Demiral, Rugani, che non interessano e non vengono considerati in linea con le ambizioni del Napoli“.

Su Koulibaly resta vigile il Barcellona che è in crisi economica e deve abbassare gli stipendi, cosa che può mettere un freno all’assalto di Xavi al difensore del Napoli.