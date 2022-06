Laudisa: “La Juve vuole Koulibaly, offre due contropartite: una è Gatti”

La Juventus sogna di ingaggiare Kalidou Koulibaly dal Napoli ed è pronta ad inserire due contropartite tecniche nell’affare. Allegri ha dato mandato ai dirigenti bianconeri di fare più di un tentativo per acquistare il giocatore in scadenza di contratto con il Napoli nel 2023. De Laurentiis non vuole rischiare di perderlo a parametro zero, ecco perché sta provando a rinnovare il contratto di Koulibaly a cifre più contenute. Al momento il discorso non è stato nemmeno preso in considerazione, ma dato che anche il Barcellona è in crisi economica e vuole tagliare gli ingaggi, qualche speranza resta.

Ma la Juve fa sul serio per Koulibaly ma vuole provare ad ammorbidire la richiesta economica del Napoli che vuole 40 milioni di euro per il cartellino del difensore senegalese. Una richiesta ritenuta troppo alta da tantissimi club, compreso quello bianconero. Ecco perché la Juve nella trattativa per Koulibaly vuole inserire anche qualche contropartita tecnica. Secondo Carlo Laudisa, che parla a Radio Rai, Agnelli vuole inserire “Demiral o Gatti per contenere il costo del cartellino di Koulibaly“. Difficilmente il Napoli accetterà una proposta del genere, anche perché andrebbe a rinforzare una diretta concorrente per il titolo per la Champions League. Non bisogna dimenticare che De Laurentiis ha detto che farà di tutto per vincere lo scudetto, quindi rinforzare un club come la Juve è un ragionamento che stona.