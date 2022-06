Radio Ufficiale: “Deulofeu al Napoli, ballano 5 milioni di euro”

Gerard Deulofeu può diventare un giocatore del Napoli, ma bisogna trovare l’accordo economico con l’Udinese. È di stamattina la notizia di una accelerazione nella trattativa che porta Deulofeu in maglia azzurra, con De Laurentiis e Pozzo che sono pronti ad incontrarsi. Un incontro necessario, dato che per ora le richieste di domanda ed offerte non coincidono. Secondo quanto riferisce la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, non c’è ancora l’accordo per acquistare il cartellino di Deulofeu che l’Udinese valuta 20 milioni di euro, mentre l’offerta del Napoli è ferma a 15 con i bonus.

L’incontro tra i presidenti di Napoli e Udinese a questo punto è quantomai fondamentale per trovare l’accordo. Di solito quando si muovono i massimi dirigenti di una società è perché c’è la volontà di chiudere l’affare, che al momento non è blindato. Secondo Sky il giocatore piace anche in Spagna, quindi se il Napoli vuole acquistarlo non può tergiversare troppo, anche se il club azzurro è forte del gradimento del giocatore. Spalletti lo può utilizzare come trequartista alle spalle di Osimhen, che sembra il ruolo più congeniale per lo spagnolo, dove riesce a siglare più gol. Questo fa pensare che l’arrivo di Deulofeu escluda il rinnovo di contratto di Mertens. Mentre non sarebbe alternativo ad un eventuale arrivo di Bernardeschi, anche perché Politano può essere ceduto al Valencia di Gennaro Gattuso.

La trattativa per Deulofeu resta aperta, anche perché una soluzione si può trovare a metà strada: magari con un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro, che possa non pesare immediatamente sul bilancio del Napoli e alzare la parte fissa per l’Udinese.