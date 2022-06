Va avanti spedito il calciomercato del Napoli, con Cristiano Giuntoli che in questi giorni ha sentito Pierpaolo Marino dell’Udinese. Sul tavolo della trattativa nemmeno a dirlo c’era lui: Gerard Deulofeu l’uomo dei sogni per il Napoli, molto apprezzato dai tifosi. Il club partenopeo ha rotto gli indugi per il giocatore e sembra pronto a dare l’assalto finale per acquistare il cartellino dello spagnolo. Dopo un primo incontro esplorativo le parti sembravano più che distanti: 25 milioni di euro la richiesta, 13 milioni di euro l’offerta del Napoli. Già negli ultimi giorni la società partenopea ha fatto dei passi avanti nelle quotazioni: 15 milioni di euro, bonus compresi.

Deulofeu al Napoli: le cifre

Ma per concludere l’operazione bisogna fare qualche passo in avanti, in entrambe le direzioni. Come scrive Corriere dello Sport, il Napoli provvederà a ad alzare l’offerta, mentre l’Udinese deve abbassare le prete economiche. Al momento il terreno è preparato: i friulani scendono a 20 milioni di euro, mentre il Napoli per Deulofeu può offrire fino a 18 milioni di euro. In questa terra di mezzo di dovrà trovare l’accordo definitivo. A quello dovranno provvedere De Laurentiis e Pozzo senior, che di trattative insieme ne hanno già fatte parecchie.

C’è grande ottimismo per la chiusura della trattativa, dato che già in settimana è previsto un incontro. Possibile che ci possa essere qualche altra limatura al prezzo, magari l’ingresso di nuovi bonus, ma la distanza non è più siderale come un tempo. Anzi, le parti sono molto vicine e la possibilità di vedere Deulofeu in azzurro è molto alta.

Anche perché il giocatore ha già dato l’ok per il trasferimento e non ci sono nemmeno grandi problemi per il contratto, una bozza è già pronta: 2 milioni di euro per quattro anni per il giocatore spagnolo di 28 anni che in questa stagione ha segnato 13 gol.