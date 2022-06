Gerard Deulofeu è vicino a vestire la maglia del Napoli, la trattativa con l’Udinese si può chiudere nella prossima settimana. Anche Alfredo Pedullà esperto di calciomercato di Sportitalia, commenta la notizia di una trattativa praticamente in chiusura per Deulofeu al Napoli. “Lo scorso 25 maggio vi abbiamo raccontato dell’interessamento del Napoli per Gerard Deulofeu, pronto al grande salto dopo una stagione incredibile con la maglia dell’Udinese. I partenopei apprezzano notevolmente il talento cresciuto nell’iconica cantera del Barcellona, La Masia, e a stravedere per lui non sono solo i dirigenti ma anche i tifosi“.

Poi il giornalista ha aggiunto: “Com’è possibile notare dal profilo Instagram dell’attaccante, i supporters partenopei hanno inondato di commenti una sua foto postata proprio quest’oggi“. In effetti c’è grande entusiasmo al Napoli per il possibile arrivo di Deulofeu, giocatore che ha segnato 13 gol all’Udinese nell’ultima stagione. Ma l’acquisto di Deulofeu potrebbe essere anche il preludio all’addio di Mertens. Il giocatore belga non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Secondo Carlo Alvino, il presidente del Napoli ha fatto una richiesta specifica a Mertens, ma il giocatore non ha ancora dato una risposta al presidente. La dead line si avvicina sempre di più ed il possibile rinnovo diventa sempre più complicato.