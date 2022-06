Deulofeu il Napoli ha deciso: si chiude e chiama l’Udinese, tutti i dettagli

Gerard Deulofeu è pronto a vestire la maglia del Napoli, il club di Aurelio De Laurentiis sta accelerando per l’acquisto. Il giocatore ha deciso di cambiare casacca al termine di una stagione in cui ha messo a segno 13 gol in questa stagione, giocando da esterno. Deulofeu al Napoli potrebbe giocare da trequartista, ma questo lo deciderò Spalletti quando e se lo avrà in ritiro. Si, perché la trattativa non è ancora chiusa, anche se c’è estrema fiducia nel gruppo azzurro. In giornata la notizia della trattativa per Deulofeu è diventata sempre più specifica, il giocatore ha già accettato la bozza di contratto da 2,5 milioni di euro offerti dal Napoli, oltre a quattro anni di contratto.

Ma il Napoli vuole chiudere l’accordo con l’Udinese, con cui c’è ancora distanza sul prezzo. Distanza che si è andata assottigliando. La società friulana all’inizio pretendeva 25 milioni di euro per vendere Deulofeu, ora le richieste sono scese a 20 milioni di euro. Il Napoli è pronto ad arrivare a 10 più 5 di bonus, ma la volontà di chiudere c’è tutta, ecco perché in settimana ci sono in programma incontri specifici per definire al meglio la trattativa. È possibile che ci si incontri a metà strada, magari aumentando la parte fissa.

Il giocatore, come fa sapere Repubblica, intanto ha già salutato tutti i suoi compagni di squadra ed è pronto a cambiare squadra, il Napoli lo attende.