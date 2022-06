Il Monza di Silvio Berlusconi ha raggiunto la Serie A per la prima volta nella storia, ora punta Adam Ounas del Napoli. Il giocatore algerino è uno degli obiettivi di mercato di Galliani che vuole allestire una rosa competitiva. Berlusconi ha annunciato che il Monza dovrà diventare un grande club, andando a combattere per scudetto e Champions League. Un piano importante quello annunciato dal presidente che dovrà ovviamente vivere di vari step.

Secondo il Corriere dello Sport, l’operazione Ounas al Monza si può fare con Berlusconi e Galliani che fanno sul serio per l’attaccante del Napoli. “Le doti di Ounas, però, sono indiscutibili, e così ogni volta che parte il mercato estivo lui riappare in passerella: gli estimatori non mancano e con loro anche la speranza che la prossima sia la stagione buona. Quella dell’esplosione. Della consacrazione: «A Stroppa piace molto e se giochi a Napoli vuol dire che hai qualcosa in più degli altri», ha detto il ds del Monza, Filippo Antonelli. Una conferma, insomma. Ufficiale” scrive Corriere dello Sport.

Ounas ha un contratto in scadenza nel 2023 con il Napoli e quindi se non dovesse andare via, potrebbe diventare free agent già da gennaio. Il Napoli sperava di rilanciare Ounas grazie a Spalletti che ha recuperato l’investimento fatto per Lobotka e poi abbandonato da Gattuso. Ma l’attaccante algerino non ha mai fatto veramente la differenza, non trovando continuità di rendimento e di presenze.