Alvino: “Rinnovo Mertens, ho una notizia certa. So cosa ha chiesto De Laurentiis”

Carlo Alvino torna a parlare del rinnovo di Dries Mertens col Napoli. Il giocatore attualmente è in Belgio ma il suo contratto con il Napoli scade a giugno del 2022 e fino ad ora non c’è stata nessuna fiammata. Alvino a Radio Goal ripercorre l’incontro che c’è stato tra Mertens e De Laurentiis a casa del giocatore belga: “Credo che abbiamo raccontato male quanto è accaduto dall’incontro a Palazzo Donn’Anna ad oggi. Abbiamo raccontato di offerte economiche e richieste da parte del giocatore e della società. Siamo entrati in dettagli, nonostante Mertens e De Laurentiis non abbiano mai veramente parlato di cifre“.

Alvino fa sapere che attualmente: “De Laurentiis ad oggi non ha fatto nessuna offerta ufficiale a Mertens, se non quella di chiedere al giocatore di fare una richiesta scritta al presidente stesso. Una richiesta che ad oggi non è ancora arrivata“.

Alvino entra nei particolari dell’incontro tra De Laurentiis e Mertens e del possibile rinnovo: “Il presidente del Napoli ha illustrato al giocatore la situazione economica ed ha fatto una richiesta specifica a Mertens. Ovvero indicare una cifra scritta del lordo complessivo della sua richiesta, comprensivo di commissioni“. Alvino poi rivela un altro retroscena: “Ho la certezza assoluta di quanto sto dicendo e aggiungo che fino a ieri sera non c’è stata alcuna risposta scritta da parte di Mertens. A questo punto la dead line fissata per il rinnovo di Mertens si sta avvicinando sempre di più. E questo vale per tutti i giocatori in scadenza“.