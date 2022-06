Sportitalia: “Mertens-Napoli, ecco i possibili sviluppi. Due innesti per gli azzurri”

Mertens-Napoli il giornalista di Sportitalia, Rudy Galetti, ha commentato la situazione e i possibili sviluppi della vicenda.

Rudy Galetti, giornalista esperto di calciomercato di Sportitalia, ai microfoni di IlSognoNelCuore.com, ha commentato la questione rinnovo tra Mertens e il Napoli:

Mertens avrebbe chiesto 4 milioni al Napoli: a queste cifre il rinnovo è possibile?

“Sicuramente sono cifre alte per la nuova linea del Napoli, che, se confermate, vedo difficile che possa rinnovare con gli azzurri, anche per il tetto ingaggi ormai abbassato. Credo che questa linea coinvolgerà anche Dries, come accaduto con Insigne e come potrà verificarsi con Koulibaly, anche se ci sono dei calciatori che meriterebbero un ritocco. De Laurentiis ha tirato in ballo anche la situazione del Milan in correlazione all’abbassamento del tetto ingaggi, ma deve esserci una flessibilità. Anche con Mertens, dunque, non si faranno sconti; ci sono profili interessanti sondati dal Napoli, proprio come Bernardeschi, più giovani e meno costosi. Difficilmente credo quindi che il belga prolungherà il contratto”.

Mertens è un calciatore duttile e copre tanti ruoli al Napoli: il club dovrebbe eventualmente acquistare due calciatori per sostituirlo?

“Se non si riuscisse a trovare un accordo con Mertens, il Napoli probabilmente dovrà fare due innesti. Anche perché Dries può coprire tutti i ruoli d’attacco per la sua estrema duttilità. Non c’è un giocatore già pronto e con le sue stesse caratteristiche in circolazione. Petagna, inoltre, è in uscita, e quindi la società dovrebbe ingaggiare anche il sostituito di Osimhen”. Ha concluso il giornalista di Sportitalia.