Napoli, Koulibaly in bilico, la Juve ci mette lo zampino. Altro sgarro ai napoletani?

Kalidou Koulibaly potrebbe lasciare Napoli. Secondo radio Mercato, dietro alla scelta ci sarebbe non solo il Barcellona ma anche la Juventus.

Kolibaly in bilico, dopo il caso Mertens anche il difensore Senegalese entra nell lista degli incerti. Il patron De Laurentiis ha fatto sapere che tutti sono cedibili in relazione alla giusta offerta. Le operazioni per il rinnovo, nonostante l’esplicita richiesta di Spalletti, stentano a decollare e le voci di mercato continuano a susseguirsi.

Secondo le ultime voci circolate, Koulibaly avrebbe accettato la corte del Barcellona e avrebbe avvisato De Laurentiis e Spalletti della sua decisioni. Il club spagnolo sarebbe pronto a presentare l’offerta ufficiale entro una decina di giorni. Notizia che per ora non trova ancora conferma. Secondo quanto riporta calciomercato.it, dietro il mancato rinnovo di koulibaly si nasconde la Juventus:

“I bianconeri pensano al difensore del Napoli, per sostituire Chiellini. Agnelli sarebbe pronto a presentare un’offerta da 35 milioni all’amico de Laurentiis. L’operazione Koulibaly potrebbe essere del tutto finanziata da una cessione. Nella fattispecie di Merih Demiral, che l’Atalanta potrebbe non riscattare. I bergamaschi vantano un diritto di poco inferiore ai 30 milioni, a riguardo i prossimi giorni saranno decisivi. In caso davvero di mancato esercizio dell’opzione d’acquisto, il turco farebbe ritorno a Torino e messo immediatamente sul mercato.

Per il cartellino di Demiral, la società bianconera potrebbe volere tra i 40 e i 50 milioni di euro, cifre alla portata del Newcastle degli sceicchi. L’addio del classe ’98 di Kocaeli darebbe la possibilità a Cherubini e soci di affondare il colpo per Koulibaly, col Napoli che comunque vuol provare a rinnovargli il contratto in scadenza nel 2023. L’offerta di De Laurentiis è, tuttavia, al ribasso rispetto ai 6 milioni attuali“.

La questione Koulibaly è ancora tutta da chiarire, sta di fatto che l’intromissione della Juve, anche solo per disturbare le trattative di rinnovo, non aiuta il Napoli.