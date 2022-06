Cerchione: “Mertens, è arrivata la clamorosa smentita degli avvocati”

La richiesta economica di Dries Mertens rilanciata dalla stampa ha fatto molto rumore. Arriva la smentita degli avvocati del belga.

La notizia lanciata dal quotidiano il Mattino, sulla richiesta di 4 milioni a stagione chiesti da Dries Mertens per rinnovare ha fatto molto rumore. Il belga per un giorno ha smesso di essere il Ciro che tutti i tifosi amano ed è diventato oggetto di critica, alcune anche feroci.

Il giornalista di 1 Station Radio, Luca Cerchione, attraverso la propria pagina Facebook ha spiegato nei dettagli la questione relativa al rinnovo di Dries Mertens con il Napoli: “Arriva la smentita da parte dell’entourage di Mertens: la richiesta non è quella fatta trapelare dalla stampa stamane, bensì è rinnovare l’attuale contratto da 4.5mln€ più bonus, ma spalmarlo su due anni, per un totale di poco più di 2.2mln€ più bonus per le prossime due stagioni”.

Luca Cerchione ha poi aggiunto: “Dunque, dopo la bomba lanciata prima da Il Mattino, seguito da diverse testate, con tanto di conferma da parte della radio ufficiale del Napoli, arriva una clamorosa smentita da parte di chi cura gli interessi dell’attaccante belga”.

La richiesta degli avvocati di Dries Mertens, come ha riportato la Gazzetta dello Sport, per rinnovare con il Napoli è di 2.5 milioni di euro a stagione. La cifra non sarebbe altro che la riconferma dell’attuale ingaggio spalmato, però, su due stagioni. Adesso tocca al patron De Laurentiis rispondere alla richiesta del calciatore belga.