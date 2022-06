Repubblica : “Mertens si taglia lo stipendio, De Laurentiis dice di no. Quelle parole di Totò”

Dries Mertens pur di restare a Napoli si taglia lo stipendio. Annuale da 2,4 milioni con incentivi alla firma. De Laurentiis dice di no.

Mertes-Napoli, guerra di cifre. Notizie contrastanti sulla richiesta del belga a De Laurentiis, l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica cerca di fare chiarezza:

“Totò avrebbe liquidato la questione con una delle sue massime più famose: “È la somma, che fa il totale”. E un pensiero molto simile dev’essere frullato pure nel pragmatico cervello di Aurelio De Laurentiis, appena è venuto a conoscenza delle condizioni che Dries Mertens ha messo sul tavolo per indossare la maglia del Napoli per un altro anno, rinnovando in extremis il contratto con il club azzurro in scadenza il 30 giugno. Trattasi sempre di vil moneta, certo. Alla voce ingaggio, però, il campione belga ha avanzato una proposta più che ragionevole, dando la sua immediata disponibilità a dimezzarsi quasi lo stipendio — dai 4.5 milioni attuali a 2.4 — per venire incontro alla nuova linea di austerity del Napoli”.

MERTENS SI TAGLIA LO STIPENDIO

“Ma il presidente è lo stesso balzato sulla poltrona del suo motoscafo Magnum, in navigazione tra Capri e Costiera, davanti alle richieste dell’attaccante di un bonus alla firma (1.5 milioni) e della commissione di 800 mila euro per i suoi agenti. Quattro milioni in tutto, anche se gli emolumenti del giocatore per le sue prestazioni sarebbero poco più della metà. È la somma però che fa il totale e per questo il tam tam di media e web si è sintetizzato in un slogan. «Mertens ha chiesto 4 milioni». Vero, certo, ma soltanto fino a un certo punto. Anche due stagioni fa, infatti, al belga fu riconosciuto dal Napoli un bonus alla firma di 2 milioni, come da prassi per tutti i giocatori che si svincolano a parametro zero e possono essere dunque acquistati dai club senza pagarne il cartellino“.

Repubblica aggiunge: “Mertens non ha chiesto infatti un irragionevole aumento per rimanere, a dispetto della vox populi circolata nelle ultime ore. Attualmente guadagna 4.5 milioni netti e ne vuole 2.4 per indossare la maglia azzurra fino al 2023. Tutto qui. Che poi possano essere lo stesso tanti o troppi, per un giocatore che ha già compiuto 35 anni, è ovviamente un altro discorso. Ci sta eccome, tirando le somme, che il Napoli ritenga eccessive le pretese dell’attaccante belga e che De Laurentiis abbia intenzione quindi di respingerle. Ma di sicuro la chiarezza sarebbe molto preziosa per rendere più soft il divorzio, evitando la caccia al traditore vista in passato e che non giova ad alcuna delle parti in causa, in un ambiente che è già fin troppo avvelenato”.