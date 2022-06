De Laurentiis aspettava una telefonata da Mertens. Ecco il retroscena

Aurelio De Laurentiis aspettava una telefonata da Mertens ma non è arrivata. La Gazzetta svela il retroscena.

Mertens e il Napoli sono sempre più lontani, una storia che in questi anni abbiamo vissuto tante volte, con molti giocatori simbolo della maglia azzurra. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela un retroscena che ha come protagonista il patron azzurro Aurelio De Laurentiis:

“Al di là del diverso finale che si auguravano i tifosi, si pensava che alla fine – visto il rapporto personale buono – la questione si fosse chiusa comunque con una stretta di mano fra De Laurentiis e Mertens, che già due anni fa avevano risolto la situazione così, di persona, senza bisogno di rappresentanti. Anche una stretta di mano per sancire l’addio. Ma così non è stato“.

“Incomprensioni De Laurentiis si aspettava una telefonata che Mertens non ha fatto. A sua volta il belga era convinto di poterne discutere nell’ultima settimana, prima della fine del campionato, ma il presidente aveva altri impegni. Dries l’ha interpretata come una mancanza di volontà di cercare l’accordo. Ed è partito per la nazionale subito dopo La Spezia. Il risultato è un divorzio“, spiega lapidario il quotidiano sportivo in merito alla delicata questione tra Mertens e il Napoli.