Tifoso contro De Laurentiis: “A Napoli non vieni nemmeno a prendere il caffè”

Un tifoso del Napoli ha duramente criticato il presidente De Laurentiis per come sta gestendo il club partenopeo

Aurelio De Laurentiis, sempre più in rotta di collisione con la maggioranza dei tifosi del Napoli. Al Patròn non sono state perdonate le surreali dichiarazioni su tifosi “vessati e ingolositi”, sull’inutilità di giocare per vincere, sul piazzamento in Champions “come unica cosa che conta”. Buona parte della città assiste con sgomento alle crescenti intemperanze verbali della famiglia De Laurentiis, sperando che le trattative per la cessione, di cui si sussurra apertamente da più parti, si concludano proiettando i De Laurentiis a Bari e il Napoli nel mondo dei fondi di investimento che stanno acquistando i principali club europei.

Due dimensioni diverse e probabilmente più confacenti per entrambi. Intanto è già Dimaro-mercato e i giocatori, secondo i tifosi azzurri sembrano avere un cartello con la scritta “Vendesi” attaccato al collo. Il Presidente parla di un nuovo Napoli “cazzuto” e competitivo, ma Luciano Spalletti sembra preoccupato per la piega che hanno preso le cose. Il caso Mertens e quello Koulibaly sono solo gli ultimi in ordine di tempo.