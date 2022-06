Chirico: “Via De Ligt la Juve prende Koulibaly”, la risposta di Vigliotti

Kalidou Koulibaly al centro del calciomercato del Napoli, per il giocatore si parla anche di Juve oltre che di PSG e Barcellona. Durante il programma Il Processo su 7 Gold è intervenuto Marcello Chirico, giornalista di fede bianconera che ha detto: “La Juventus è pronta a prendere Koulibaly qualora vada via De Ligt. I bianconeri hanno l’assoluta volontà di mantenere alto il livello del reparto arretrato ed il profilo del giocatore senegalese viene costantemente monitorato dalla società bianconera“.

Negli ultimi giorni De Ligt ha fatto capire che vuole andare via da Torino, così sono aumentate le voci su interesse della Juve per Koulibaly. Su questa ipotesi di mercato è arrivata anche la risposta di Vigliotti a Chirico. Il giornalista napoletano ha detto: “Scordati Koulibaly alla Juventus. Ai bianconeri il Napoli chiederebbe una cifra molto più alta perché non ha alcuna intenzione di dare un calciatore così importante a una diretta concorrente“. Ma in casa Napoli bisogna tenere sotto controllo anche la situazione di Dries Mertens, giocatore in scadenza di contratto. Oggi è arrivata una secca smentita circa la cifre del rinnovo chieste da Mertens. Quanto accaduto mette però un ulteriore freno alla trattativa con il Napoli, nonostante la volontà del giocatore di restare.