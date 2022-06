Il Napoli è pronto a chiudere l’affare per Leo Ostigard dal Brighton, l’accordo viene dato praticamente ad un passo. Il Napoli è pronto ad investire dai 2 ai 4 milioni di euro per portare a casa il difensore norvegese di 22 anni con 15 presenze in Serie A con il Genoa. Presenze che sono bastate ad attirarsi l’attenzione di tanti club, dato che Ostigard ha impressionato per la sua capacità di stare in campo, nonostante la giovane età e il buon impatto con la nuova realtà.

Come gioca Ostigard

Le caratteristiche principali di Ostigard vengono raccontate da Claudio Onofri che al Corriere dello Sport dice: “L’ho seguito da quando era al Coventry nel 2020 e poi allo Stoke City nelal passata stagione. E già a quel tempo mi aveva colpito. Poi è venuto qui in Italia, al Genoa, ed ho potuto apprezzarlo con continuità. Ne ho seguito l’evoluzione e anche la crescita che, mi creda, è stata notevole“.