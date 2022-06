Se Bernardeschi vale 3 milioni di ingaggio: quanti ne dovrebbe percepire Mertens?

Il Napoli lavora sul calciomercato e attende il rinnovo di contratto di Dries Mertens, ma pensa anche Federico Bernardeschi. È stato proprio Aurelio De Laurentiis ad ammettere la trattativa per il giocatore nato a Carrara ed appena svincolato dalla Juventus. Bernardeschi viene ritenuto un pezzo pregiato, uno che può fare sempre la differenza, ma che a 28 anni si ritrova senza squadra, con i bianconeri che nel 2017 investirono ben 40 milioni di euro per acquistare il giocatore dalla Fiorentina. Questo è un primo fattore che deve far riflettere, come ad esempio gli appena 12 gol segnati da Bernardeschi alla Juve, in cui ha trovato scarsa continuità in cinque anni. In questa stagione ha accumulato più presenze, ma più per esigenza che per la volontà di crederci, sta di fatto che la Juve lo ha messo alla porta, non rinnovandogli il contratto.

Bernardeschi al Napoli: Mertens in bilico

Ora il giocatore cerca nuove sfide ed il Napoli fa sul serio per Bernardeschi, a cui può offrire il palcoscenico della Champions League. Secondo le ultime notizie, Aurelio De Laurentiis è pronto ad offrire 3 milioni di euro di ingaggio a Bernardeschi per 4 anni di contratto.

A questo punto bisogna chiedersi se il giocatore è quello che veramente serve al Napoli. Anche perché il club azzurro ha altri problemi da risolvere e ingaggi sui cui discutere. Ospina ad esempio è un giocatore fondamentale, anche perché per trovare un portiere di quella caratura serve investire tanto in cartellino.

Ma pensando al reparto d’attacco, a cui appartiene Bernardeschi, c’è Mertens che attende ancora di rinnovare il contratto. Sicuramente i due giocatori non si possono collegare dal punto di vista tecnico, tattico e per età, ma per importanza ed ingaggio si può fare.

Bernardeschi ha 28 anni, Mertens ne ha 35, ma per valore specifico, per importanza ed impatto che può avere sulla squadra, il belga sembra avere molto in più da offrire rispetto all’italiano che è stato anche tagliato da Mancini in Nazionale, dopo la bruttissima prova con l’Argentina indossando la maglia numero dieci. Ed allora se a Bernardeschi vengono riconosciuti 3 milioni di euro, perché a Mertens (148 gol col Napoli) bisogna dare di meno? Certo l’età ha il suo valore, ma anche la tecnica non è da meno ed il belga sembra fisicamente integro, in grado di fare ancora la differenza.

C’è poi Deulofeu, sempre per il reparto d’attacco. Il Napoli sta acquistando il giocatore dall’Udinese ed è pronto a riconoscergli 2 milioni di euro di ingaggio. Anche Deulofeu ha 28 anni, può giocare sull’esterno (come Bernardeschi) ma anche trequartista, ma di gol in questa stagione ne ha segnati 13, giocando in una squadra che sulla carta è inferiore alla Juve.