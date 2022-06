Bernardeschi: il Napoli fa sul serio, ingaggio importante e ruolo da protagonista

Il Napoli va avanti con il calciomercato e pensa a Federico Bernardeschi per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti. Il giocatore di 28 anni di Carrara ha concluso la sua avventura alla Juventus e si libera a parametro zero. Un’occasione importante per De Laurentiis che ha ammesso di trattare Bernardeschi in prima persona, precisando però che per concludere l’operazione ci dovrà essere anche l’avallo di Spalletti. In queste settimane il Napoli ha sentito l’agente del giocatore e la trattativa si è fatta sempre più importante. Ora potrebbe decollare, dato che Bernardeschi è stato tagliato da Mancini per la Nations League, dopo la bruttissima prestazione fatta registrare con l’Argentina.

Bernardeschi al Napoli: le ultime notizie

Il progetto è stato tracciato dai colloqui tra ADL e il management del calciatore, nel dialogo che ha incluso il desiderio del talento di Carrara di essere «un protagonista», nella sua umanissima aspirazione di stare dentro notti magiche che sanno di Champions League e che danno al Napoli un vantaggio consistente rispetto alla concorrenza che si muove nell’ombra e comunque esiste. Il Napoli – scrive Corriere dello Sport – si è svelato, sino a sbilanciarsi per un quadriennale con opzione per la quinta stagione, su cifre che appagherebbero Bernardeschi.

L’arrivo di Bernardeschi al Napoli non esalta, a differenza della trattativa per Deulofeu. Il giocatore ex Juventus in questi anni non ha entusiasmato in bianconero. Bernardeschi ha segnato solo 12 gol, restando quasi sempre ai margini della squadra.