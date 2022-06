Il coro del Napoli al concerto di Ultimo, viene giù lo stadio, poi l’appello ai tifosi – VIDEO

Il concerto di Ultimo allo stadio Maradona di Napoli è stato uno degli eventi artistici più seguiti, insieme a quello di Vasco Rossi. Il cantante romano si è esibito davanti a migliaia di persone, con una performance artistica in live da far venire i brividi. I commenti sui social per il concerto di Ultimo a Napoli si sprecano, c’è chi è rimasto letteralmente estasiato dall’esibizione live del cantante. Sul finire del concerto, però, lo stadio Maradona non ha dimentica il Napoli calcio e la passione per i colori azzurri. Mentre Ultimo si cambiava per un’ultima canzone è partito spontaneo dai presenti il coro “Un giorno all’improvviso‘, che accompagna i giocatori del Napoli su ogni campo. Un amore profondo quello dei tifosi verso il Napoli sintetizzato perfettamente dalle note del coro.

Ma ‘Un giorno all’improvviso’ al concerto di Ultimo, non è stato la sola parentesi calcistica della serata. Lo stesso cantante ha fatto una richiesta allo stadio, lanciando un messaggio di grandissima valenza sportiva: Ultimo ha chiesto di riformare il gemellaggio che legava un tempo i tifosi della Roma e del Napoli. Secondo il cantante le due città sono tra le più belle al mondo ed è giusto che le due tifoserie tornino gomito a gomito, seppellendo definitivamente l’ascia di guerra.