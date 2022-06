Auriemma: “Juve tutto su Koulibaly, colloquio con Ramadani. C’è un sostituto dalla Fiorentina”

Kalidou Koulibaly è uno dei difensori più ricercati in tutta Europa. Anche la Juve punta Koulibaly e sta facendo di tutto per cercare di convincere il giocatore a trasferirsi in maglia azzurra. I bianconeri sanno perfettamente che De Ligt vuole la cessione, e sta puntando i piedi per andare a giocare al Chelsea. In queto complesso gioco di mercato, anche i Blues tengono gli occhi su Koulibaly, perché non vogliono restare a mani vuote, ma per età è De Ligt il preferito del Chelsea.

Secondo Raffaele Auriemma la Juventus è intenzionata a provarci fino all’ultimo per Koulibaly anche se il difensore ha già posto un primo rifiuto al trasferimento in bianconero, per rispetto dei tifosi del Napoli. Inoltre il club azzurro sarebbe pronto a fare un’offerta di ingaggio a 5 milioni di euro a stagione, che significherebbe comunque una decurtazione dell’ingaggio per il difensore.

Juve su Koulibaly: Ramadani porta Milenkovic al Napoli

Nel calciomercato non si può escludere mai nulla e nonostante il rifiuto di Koulibaly alla Juve, la pista non si può mai escludere del tutto. Il difensore ha detto che con i napoletani c’è un rapporto speciale, ma quando si è dei professionisti, poi bisogna guardare anche alle occasioni che capitano, come giustamente ha fatto Lorenzo Insigne col Toronto. Raffaele Auriemma sulla trattativa Koulibaly alla Juve dà gli ultimi aggiornamenti di giornata e su twitter fa sapere che i bianconeri stanno provando in tutti i modi a far convincere i giocatori attraverso la mediazione del suo agente. Lo stesso Fali Ramadani vorrebbe portare a Napoli un altro suo assistito: Nikola Milenkovic di proprietà della Fiorentina che costa circa 15 milioni di euro e piace anche all’Inter, altra società che potrebbe perdere un difensore top come Skriniar. Insomma la situazione resta davvero molto complicata ed in costante evoluzione.