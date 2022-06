Del Genio: “Dybala fortissimo ma può creare problemi nello spogliatoio”

I tifosi del Napoli sognano Paulo Dybala al Napoli, il giocatore è stato sedotto e parzialmente abbandonato da Marotta. L’Inter si è buttata su Lukaku ma ha tenuto la porta socchiusa per l’argentino che però ha un ingaggio molto alto. Altissimo se si considerano i parametri del Napoli. Secondo Paolo Del Genio sognare Dybala si può ma poi bisogna anche guardare in faccia alla realtà dei fatti. Il giornalista negli studi di Tele A dice: “Dybala è un giocatore fortissimo ma è discutibile, quindi se dovesse arrivare a Napoli e percepire 7 milioni di euro di ingaggio netti a stagione potrebbe essere un problema, soprattutto perché De Laurentiis ha deciso di imporre un tetto molto più basso per quanto riguarda i salari“.

Basti pensare che il Napoli per il suo top player che è Koulibaly, sforzandosi, può fare una proposta di 5 milioni di euro a stagione. Questo significa che il difensore senegalese dovrebbe accettare un’offerta al ribasso. Insomma per Dybala al Napoli i discorso sembra davvero impossibile. Ma la situazione del giocatore argentino non sembra proprio delle migliori. Le ultime stagioni non le ha vissute proprio da protagonista, inoltre qualche infortunio di troppo sembra spaventare anche qualche club che prende in considerazione un suo ingaggio.