Riscatto Luperto: l’Empoli ci ripensa e blocca il Napoli

L’Empoli ha deciso di non esercitare l’opzione per il riscatto di Sebastiano Luperto, il giocatore torna al Napoli. La notizia viene data da Gazzetta dello Sport. A questo punto il club partenopeo si ritroverebbe in rosa il difensore che l’Empoli non vuole tenere in rosa perché la richiesta di Aurelio De Laurentiis è troppo alta. I quattro milioni di euro di valutazione fatta dal club azzurro vengono ritenuti eccessivi per la società toscana. Il giocatore a 25 anni ha vissuto una buona stagione con l’Empoli ed ora può fare ritorno al Napoli.

Riscatto Luperto: l’Empoli blocca tutto

Se Luperto non dovesse essere ceduto entro breve allora gli azzurri non farebbero un altro acquisto. Ecco un altro motivo per il quale non è ancora andata a buon fine l’operazione Ostigard. De Laurentiis contava di dirottare i 4 milioni di euro del cartellino di Luperto per l’acquisto di Ostigard, ma il mancato riscatto dell’Empoli impone riflessioni più accorte. Il presidente del Napoli non vuole esuberi e soprattutto vuole estrema attenzione ai conti della sua società.

A questo punto in casa Napoli è tutto in fibrillazione, anche il reparto difensivo dove Koulibaly piace al Chelsea che sarebbe pronto a mettere sul piatto 10 milioni di euro per il giocatore. Inoltre arriverà Mathias Olivera ed a questo punto c’è anche Luperto in rosa, prima di capire se verrà ceduto.