Chelsea super ingaggio a Koulibaly: è ‘già’ al fianco di Thiago Silva, Napoli spiazzato

Kalidou Koulibaly è al centro delle vicende di calciomercato del Napoli, che ora non è più tanto sicuro di poter tenere il giocatore. Il difensore senegalese ha aperto la porta ad una permanenza, ha rifiutato un trasferimento alla Juventus, ma non farebbe altrettanto per un altro top club europeo. Lo sa il Chelsea che per Koulibaly si sta muovendo concretamente con un ingaggio top, avendo capito che la strada per De Ligt e Skriniar è costellata di tanti milioni di euro. Nemmeno il difensore del Napoli viene ceduto gratis, ma con 35 milioni di euro De Laurentiis lo lascia partire, ben sapendo che la prossima stagione potrebbe restare a bocca asciutta e perderlo a parametro zero.

Chelsea su Koulibaly: a Londra sono sicuri

Intanto i media londinesi danno l’affare sempre più probabile. In questi giorni le voci di mercato intorno a Koulibaly sono aumentate a dismisura. Il canale YouTube Football Hotspot FH mette il giocatore del Napoli già in rosa Chelsea ed al fianco di Thiago Silva. A convincere Koulibaly a giocare per il Chelsea è l’ingaggio che promette la società guidata da Tedd Boehly multi miliardario che ha prelevato il club da Abramovic. Il club inglese offre al giocatore quasi dieci milioni di euro a stagione al giocatore del Napoli. De Laurentiis per Koulibaly sembrava disposto ad alzare l’offerta economica per il rinnovo fino a 5 milioni di euro, quindi il Chelsea offre praticamente il doppio. A questo punto sembra veramente complicato che il difensore possa scegliere di perdere circa 25 milioni di euro netti in 5 anni. Inoltre al Chelsea andrebbe a giocare per il vertice sia in Premier League che in Champions League, avendo molte più possibilità di quelle che in questo momento ha al Napoli.

Ovviamente Chelsea e Napoli dovranno trovare l’accordo economico per il giocatore, ma la volontà dei Blues sembra chiara.