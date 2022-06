Napoli doppio colpo dal Verona: ma De Laurentiis vuole lo sconto

Il Napoli si sta muovendo sul calciomercato con attenzione, come devono fare tutti i club che oltre ad acquistare devono anche vendere per far quadrare i bilanci. Gli azzurri non hanno fretta, nonostante il ritiro di Dimaro si avvicini. Ma la fretta è cattiva consigliera e De Laurentiis non vuole farsi prendere per la gola. Questo non significa restare immobili, ma agire quando si presenta l’occasione. Ecco perché il Napoli continua a monitorare Casale e Barak del Verona, con Giuntoli che sarebbe pronto a portarli in azzurro in breve tempo. A livello tecnico piacciono molto al direttore sportivo del Napoli, ma ovviamente bisogna scontrarsi con le richieste di mercato della società scaligera.

Napoli su Barak e Casale: il prezzo

L’operazione di calciomercato viene nell’edizione odierna de Il Mattino che fa sapere: “Per Casale, il Verona chiede dieci milioni di euro (ma accetterebbe anche la forma del prestito con obbligo di riscatto). Il presidente Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli potrebbero chiudere una doppia operazione con l’Hellas inserendo nell’affare anche Barak per una somma complessiva di trenta milioni. La trattativa potrebbe entrare nel vivo già durante questa settimana, anche se la priorità per il Napoli al momento è trovare una soluzione per gli esuberi“. Secondo il quotidiano sportivo partenopeo si prevedono degli aggiornamenti a breve su questa doppia trattativa che metterebbe a posto dal difesa del Napoli e rinforzerebbe il centrocampo.

Ovviamente se Koulibaly dovesse realmente andare al Chelsea, allora ci sarebbe da intervenire di nuovo in maniera massiccia in retroguardia.