Gattuso chiama Politano: il Valencia fa sul serio, il Napoli vuole cedere: le cifre

In casa Napol il calciomercato in questo momento è fatto soprattutto di cessioni. Il club azzurro deve cominciare a sfoltire la rosa, lasciar partire gli scontenti e poi tornare di nuovo ad acquistare Ma in casa azzurra bisogna fare anche ordine e chiarezza, perché ad esempio le posizioni di Mertens e Koulibaly non sono ancora del tutto chiaro. C’è poi Matteo Politano che a Sportitalia ha fatto chiaramente capire di voler andare via da Napoli, quindi il club di Aurelio De Laurentiis deve trovargli una sistemazione, altrimenti si ritroverà in rosa un giocatore non del tutto contento di restare. Su Politano c’è il Valencia di Gattuso seriamente interessato.

Valencia su Politano, la richiesta del Napoli

Attualmente Aurelio De Laurentiis si trova a Los Angeles ma anche da lontano continua a gestire in prima persona gli affari più importanti. Giuntoli intesse le trattative, ma chi le chiude deve essere sempre il patron azzurro. La stessa cosa si farà anche con Politano che secondo Il Mattino piace moltissimo al Valencia, con Gattuso che ha addirittura telefonato al giocatore, poi dopo si è messo anche in contatto con il procuratore di Politano. Insomma il club spagnolo fa sul serio, ma il Napoli per cedere Politano chiede almeno 20 milioni di euro.

Si parte da questa cifra per cedere l’esterno d’attacco che nelle ultime partite è entrato stabilmente nel giro della Nazionale di Mancini. Il Valencia per Politano cercherà di abbassare la cifra richiesta dal Napoli, ma difficilmente De Laurentiis si fa convincere. Certo tenere in rosa il giocatore non conviene nessuno. La trattativa è alle fase iniziali e potrà avere delle evoluzioni già la prossima settimana. Niente da fare invece per Demme al Valencia, che prima di poter fare operazioni in mediana deve sfoltire la rosa dagli esuberi.