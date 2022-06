Mertens ma cosa fa il Napoli? La storia infinita: arrivano due proposte per Ciro

Dries Mertens attende un segnale dal Napoli ma i giorni passano e tutto tace. La società azzurra sta lavorando in modo talmente sottile e con talmente tanta pazienza, da risultare quasi inconcepibile. È chiaro che De Laurentiis non accetta l’ingaggio ed i bonus chiesti da Mertens, ma il club non ha mai definitivamente mollato la pista. Mertens vuole Napoli, ma di passi avanti non ci sono stati e quindi si resta in un limbo. Ma in questo stato di cose chiunque ne può approfittare, anche perché Mertens anche a 35 anni piace a molti club. Inoltre non chiudere la trattativa Mertens fa bloccare anche altre operazioni di mercato, come quella che porta a Deulofeu, tanto che da Udine fanno sapere che la trattativa può clamorosamente saltare.

Mertens ed il rinnovo: le notizie di oggi

Corriere dello Sport fa una panoramica delle ultime offerte che sono state recapitate a Dries Mertens negli ultimi giorni.

Nel frattempo, mentre l’Anversa vorrebbe riportarlo in Belgio, dall’altro capo del mondo arriva una novità: proposta da Bali per Ciro. Anche Gattuso lo ha incluso tra i giocatori che porterebbe volentieri al Valencia insieme con Politano e Demme, ma la priorità di Mertens resta il Napoli. I prossimi giorni racconteranno se esistono ancora residue possibilità di scrivere l’ennesimo capitolo di una storia che sembrava infinita, ma le condizioni sarebbero di gran lunga inferiori ai 2,4 milioni più bonus, più bonus alla firma di 1,6 milioni, prospettate dal giocatore nella mail di cui sopra per un nuovo contratto annuale.

Non va dimenticato che Mertens deve rispettare una clausola unilaterale a favore del Napoli che fino al 30 giugno può rinnovargli il contratto automaticamente, ma alle cifre di 4 milioni di euro di ingaggio. De Laurentiis non lo farà mai, ma questo impedisce anche a Mertens di firmare ufficialmente per un altro club.